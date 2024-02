Erkenntnisse trotz Absage Was der Gladbacher Pokal-Kader für das Spiel gegen Darmstadt verrät

Am Mittwoch gab es aus Borussen-Sicht zudem ein erfreuliches Kader-Comeback: Max Wöber, den ein hartnäckiger Infekt ausgebremst hatte, war wieder dabei, Gleiches dürfte nun für das Darmstadt-Spiel der Fall sein. Ko Itakura hingegen war nicht mit nach Saarbrücken gereist. Dem Japaner dürften noch die Enttäuschung des Ausscheidens beim Asien-Cup und die Rückreise in den Knochen gesteckt haben. Bei einem Wöber-Ausfall wäre er womöglich eine Option gewesen, die könnte er nun am Wochenende sein. Dass Nico Elvedi und Marvin Friedrich zunächst aber das Duo in der Innenverteidigung bilden werden, ist am wahrscheinlichsten – beide standen auch in Saarbrücken auf dem Aufstellungsbogen.