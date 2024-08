Gladbachs erste Pflichtspiele Warum Aue für Borussia viel wichtiger ist als Leverkusen

Es war ein immer wiederkehrender Ablauf, wenn in den vergangenen Wochen ein Gladbacher Borusse in Medien-Gesprächen Rede und Antwort stand: Irgendwann ging es um das erste Saisonspiel, die Auftaktpartie der 62. Bundesligasaison, in der Borussia am Freitag, 23. August, den Deutschen Meister Bayer Leverkusen empfängt. Eine besondere Herausforderung gegen das ungeschlagene Meisterteam der Vorsaison, ein Spiel, das auch international Beachtung finden wird, noch dazu unter Flutlicht und vor eigenem Publikum – darüber spricht jeder Profi gerne.