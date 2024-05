Endspiel am Samstag Jetzt tut Gladbach die Pokal-Pleite von Saarbrücken nochmal richtig weh

Bayer Leverkusen, der neue deutsche Meister, hat am Samstag einen Termin in Berlin, es ist ein Date mit dem 1. FC Kaiserslautern, dem Fast-Absteiger aus der Zweiten Liga. Mit dabei sind ein paar Ex-Borussen. Granit Xhaka und Jonas Hofmann bei Bayer sowie Marlon Ritter und Ba-Muaka Simakala bei den „Roten Teufeln“, der dritte Ex-Borusse dort, Julian Niehues, fehlt wegen eines Kreuzbandrisses. Ein bisschen Borussia ist also drin im Pokalfinale.