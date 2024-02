Plea verletzt, Gelbsperren gegen Bochum Borussia wird ihre Personalprobleme nicht los

Gerardo Seoane hatte eine Vorahnung, als er auf der Pressekonferenz am Donnerstag die große Auswahl an Innen- und Außenverteidigern lobte, aber gleich ergänzte: „Der eine oder andere Spieler wird sicher bald mal gesperrt sein.“ Borussias Trainer verwies auf die erhebliche „Karten-Akkumulation“ seiner Mannschaft. Das war fast hellseherisch: Nico Elvedi und Ko Itakura häuften bei der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig bereits in der ersten Hälfte ihre jeweils fünfte Gelbe Karte an, der Schweizer und der Japaner werden am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum gesperrt fehlen.