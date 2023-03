Nach Fan-Kritik an Eberl Pechvogel Plea – Gladbach verliert 0:3 bei RB Leipzig

So gehen die Leipziger, die in der Bundesliga die Königsklassen-Ränge weiter fest im Blick haben, mit Rückenwind in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei City am Dienstag (21 Uhr/Prime Video), wo sie nach dem 1:1 im ersten Duell die große Überraschung schaffen und unter die besten Acht Europas einziehen wollen.