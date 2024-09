Borussias Personallage Plea trainiert schon wieder individuell – doch zwei andere Angreifer fehlen

Letzterer hatte am vergangenen Samstag unmittelbar nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den VfB Stuttgart ausgewechselt werden müssen. Indes gab Borussia am Tag darauf Entwarnung und teilte mit, dass sich der Franzose „keine schwerwiegende strukturelle Verletzung“ am Knie zugezogen habe. Und so kam Plea am Dienstag auch mit Laufschuhen an den Füßen und mit Fußballschuhen in der Hand gegen Ende des Mannschaftstrainings noch für eine individuelle Einheit auf den Platz.