Auftritt der Borussen in Darmstadt Pleas einzige Vorlage ist eine indirekte für Neuhaus

Mönchengladbach · Alassane Plea bot beim 3:3 der Borussia in Darmstadt eine ganz schwache Vorstellung - und öffnete damit Florian Neuhaus womöglich den Weg, auf die Zehnerposition zurückzukehren. Was Trainer Gerardo Seoane in dieser Frage relativierte und was ihm zunächst einmal wichtig ist.

19.09.2023, 06:11 Uhr

Der letzte Kopfball kam zu zentral – in der Schlussminute beim 3:3 in Darmstadt hatte Florian Neuhaus noch einmal die Gelegenheit, das Siegtor für Borussia zu erzielen. Seinen Versuch konnte Darmstadts Torwart Marcel Schuhen im Nachfassen entschärfen. Wäre der Kopfball platzierter gekommen, Neuhaus hätte sich zurecht zu Gladbachs Matchwinner gekrönt. Der 26-Jährige war in der zweiten Halbzeit der große Antreiber und Initiator zahlreicher Angriffe während der Aufholjagd der Borussen.