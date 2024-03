Borussias Japaner Seoanes Plan mit Itakura ging auf – eine Lösung für die Zukunft?

Als Ko Itakura in Heidenheim nach 70 Minuten Florian Neuhaus ablöste, gingen viele Beobachter von einer Systemänderung in der Abwehr aus. Nachdem Borussia in einem 4-3-3 gespielt hatte, sprach nun alles für den Wechsel auf eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette – fast alles. Denn Itakura kann nicht nur in der Innenverteidigung spielen, der Japaner ist ebenso im defensiven Mittelfeld auf der Sechs beheimatet, auch wenn er das bei Borussia bislang selten zeigen durfte, seitdem er im Sommer 2022 nach Gladbach kam.