Letztes Training am Tegernsee Sander pausiert – Borussias Youngster reisen vorzeitig ab

Gemeinsam saßen sie auf dem Fahrrad, Philipp Sander und Tobias Sippel, und schauten strampelnd ihren Kollegen auf dem Platz des FC Rottach-Egern zu. Letzterer war bereits am ersten Tag des Trainingslagers am Tegernsee unglücklich gefallen und schlägt sich seitdem mit Beschwerden an der Brustwirbelsäule herum. Dagegen musste Sander, Sommer-Zugang von Holstein Kiel, beim nun bereits letzten Training am Donnerstagvormittag passen, da er seit Mittwochabend über Beschwerden am Fuß klagt. Ob der Mittelfeldspieler damit auch für den Test am Freitag gegen Ipswich Town ausfällt, muss noch abgewartet werden.