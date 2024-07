„Ich weiß um meine Qualität“ Warum Philipp Sander schon ein Gewinner der Vorbereitung ist

Wenn man ihm bei der Arbeit zuschaut, kommt einem vor allem ein Wort in den Kopf: Klarheit. Das gilt für seine Art, Fußball zu spielen. Aber auch für das, was er in Interviews sagt. Von denen hat er schon ein halbes Dutzend gegeben, seit er in Gladbach arbeitet, und dabei ist vor allem eines klar geworden: Er geht seine erste Bundesliga-Saison mit einer gewissen Demut an. Aber auch mit einigem Selbstvertrauen.