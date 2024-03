Borussias erster Transfer für kommende Saison Kiel bestätigt Sanders Abgang

In der aktuellen Spielzeit ist es Robin Hack, der den „Aufstieg“ gut hinkriegt. Mit vier Liga- und drei Pokaltoren hat sich Hack gut aufgestellt nach seinem Wechsel von Zweiliga-Absteiger Arminia Bielefeld an den Niederrhein. In Saarbrücken und am Samstag beim 1. FC Heidenheim gehörte Hack zur Startelf, vorher im Derby gegen Köln hatte er mit zwei Toren als Joker geglänzt.