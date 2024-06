„Es gibt kein zu früh im Fußball“ Pflipsens Gladbach-Debüt mit 17 Jahren – zwei Talente könnten folgen

Borussia reist in der ersten DFB-Pokalrunde zum Drittligisten Erzgebirge Aue. Außergewöhnliches gibt es selten im ersten Pokaldurchgang, mal abgesehen von der einen oder anderen Blamage gegen ein unterklassiges Team. 1988 jedoch schrieb Trainer Wolf Werner zu diesem Anlass Vereinsgeschichte: Er verhalf Karlheinz Pflipsen zu dessen erstem Pflichtspiel in Borussias Profiteam – mit 17 Jahren, neun Monaten und 17 Tagen. Einen so jungen Debütanten gab es vorher und nachher nicht in Gladbach.