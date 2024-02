Noch kein Gedanke an Saarbrücken In München hat Borussia-Coach Seoane wieder mehr Optionen

Es hatte sich im Verlauf der Trainingswoche angedeutet, dass Borussias Personalsorgen sich vor dem Spiel am Samstag beim FC Bayern München (15.30 Uhr/Sky) etwas abschwächen dürften. So kehrten am Mittwoch bereits Alassane Plea und Manu Koné, die am Tag zuvor noch individuell trainiert hatten, ins Mannschaftstraining zurück. Und am Donnerstag gab Trainer Gerardo Seoane auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den Bayern bekannt, dass bis auf Jonas Omlin, Ko Itakura, Tomas Cvancara und Max Wöber wohl alle potenziellen Startelfspieler zur Verfügung stehen werden.