Nach dem ersten Auswärtssieg Borussia kann gegen Mainz gleich ein weiteres Manko der Vorjahre angehen

Mönchengladbach · Am vergangenen Samstag gewann Gladbach erstmals seit Januar wieder ein Auswärtsspiel in der Bundesliga. Nun kann am Freitag gegen den FSV Mainz 05 Borussia damit beginnen, eine andere Baustelle zu schließen. An welchem Problem Gerardo Seoanes Vorgänger gescheitert sind.

05.10.2023, 11:02 Uhr

So könnte Borussias Startelf gegen Mainz aussehen 24 Bilder Foto: dpa/David Inderlied

Bis zum sechsten Spiel dauerte es, bis der neue Trainer Gerardo Seoane am vergangenen Samstag mit dem 3:1 beim VfL Bochum seinen ersten Sieg in der Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach feiern durfte. Nur Holger Fach wartete vor 20 Jahren noch eine Partie länger auf den ersten Dreier als Gladbach-Coach. Mit dem zweiten Erfolg soll es nun für Seoane und sein Team deutlich schneller gehen, möglichst legt Borussia am Freitagabend (20.30 Uhr/Dazn) im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nach. Sie würde damit zugleich ein zweites Manko der jüngeren Vergangenheit angehen, nachdem sie in Bochum bereits den ersten Auswärtssieg seit Januar gefeiert hatte. Hier geht es zur Bilderstrecke: So könnte Borussias Startelf gegen Mainz aussehen