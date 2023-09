Gladbachs Pechvogel Virkus sagt wie es bei Borussias Doucouré weitergeht

Mönchengladbach · Mamadou Doucouré kam 2016 nach Gladbach. Seitdem ist er vor allem verletzt. Nach längerem Aufenthalt in Paris ist der Franzose nun zurück in Gladbach – und will um die Fortsetzung seiner Karriere kämpfen. Wie der Plan mit ihm in der laufenden Saison aussieht.

14.09.2023, 15:17 Uhr

Mamadou Doucouré kämpft um seine Karriere. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mamadou Doucouré gehört offiziell zum Aufgebot Borussias für diese Saison, er ist die Nummer 4 im Kader von Trainer Gerado Seoane. Doch der Franzose hat bislang dauerhaft gefehlt. In der vergangenen Saison war er – man muss leider sagen: wie üblich – ständig verletzt. Ein Kapselriss, Knieprobleme, schließlich galt es, den Trainingsrückstand aufzuarbeiten. Insgesamt, das listet das Portal „transfermarkt.de“ auf, fehlte Doucouré über 170 Tage.