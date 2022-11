In Gladbach nur Ergänzungsspieler Patrick Herrmanns unliebsame Rekordjagd

Patrick Herrmann müsste die Weltmeisterschaft in Katar lieben. Die schier endlosen Nachspielzeiten sind eines der sportlichen Themen der ersten Turniertage. In der laufenden Bundesliga-Saison hat Herrmann für Borussia Mönchengladbach nur 116 Minuten in der regulären Spielzeit absolviert und 45 in der Nachspielzeit. Trainer Daniel Farke hat ihn 13-mal eingewechselt an den ersten 15 Spieltagen, aber nur dreimal vor der 80. Minute. Halbwegs versöhnlich endete Herrmanns Fußballjahr beim 4:2 gegen Borussia Dortmund: Da kam der Flügelspieler zur zweiten Halbzeit rein, mit Abstand sein längster Einsatz.