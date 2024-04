15 Jahre als Profi im Klub Das sind unvergessliche Herrmann-Momente im Borussia-Trikot

Mönchengladbach · Patrick Herrmann hat am Donnerstag sein bevorstehendes Karriereende verkündet. In Anlehnung an seine Rückennummer blicken wir auf sieben besondere Momente zurück, die „Flaco“ in den 15 Jahren als Profi von Borussia Mönchengladbach erlebt hat.

26.04.2024 , 18:58 Uhr

Patrick Herrmann bejubelt sein Tor am 4. November 2022 gegen den VfB Stuttgart. Foto: Päffgen/Dirk Päffgen