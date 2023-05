„Immer willkommen“ Diesen Mehrwert sieht Herrmann in Borussias Abschlusstour

Für die Borussen war das Freundschaftsspiel derweil der Auftakt ihrer dreitägigen Abschlusstour, ehe die Profis in den Sommerurlaub gehen. „Ich finde so etwas schön. Es gab auch Jahre, da haben wir uns morgens nach dem letzten Bundesligaspiel noch mal kurz getroffen, und dann waren alle plötzlich weg. So können wir noch mal entspannt zusammensitzen und vor allem die letzten Tage mit Lars Stindl genießen. Und die Pause ist danach ja immer noch lange genug“, sagte Herrmann, für den mit seinen Mannschaftskollegen neben dem abschließenden Spiel beim Halleschen FC am Mittwoch (18 Uhr) auch ein Besuch der Gedenkstätte Bergen-Belsen und ein Fan-Treffen in Aken/Sachsen-Anhalt ansteht.