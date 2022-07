Doppeltes Erfolgserlebnis : Herrmann hinterlässt Duftmarke zum Abschluss des Trainingslagers

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 28 Bilder Borussia - 1860 München: die Bilder des Spiels

Mönchengladbach Gegen 1860 München konnte Patrick Herrmann sich gleich zweimal als Torschütze feiern lassen. Nach dem 6:0 zog der 31-Jährige ein Fazit der Tage am Tegernsee und erklärte, was ihm am Trainingslager besonders gefiel.