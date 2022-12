Mannschaftsteile im Fokus One-Man-Show im Sturm ist ein Risiko für Borussia

„Es kann nur einen geben“: Dies galt in den Achtzigerjahren im Fantasy-Abenteuer „Highlander“, das gab es in den vergangenen Jahren bei Borussia zumindest auch auf der Torwartposition, da Stammkeeper Yann Sommer über jeden Zweifel erhaben ist. In der laufenden Spielzeit gab es allerdings verletzungsbedingt einige Personalwechsel im Tor – dafür aber im Sturm eine absolute Konstante: Marcus Thuram ist bei Borussia konkurrenzlos. Was sich zum einen auf die Leistung, aber zum anderen auch auf die personellen Optionen für Trainer Daniel Farke bezieht.