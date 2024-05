Nicolas spielt trotz Omlin-Rückkehr Borussias Torwartfrage wird Seoane auch vor Frankfurt beschäftigen

Mönchengladbach · Obwohl Jonas Omlin nach seinen Oberschenkelproblemen in Bremen in den Gladbacher Kader zurückkehrte, stand Moritz Nicolas beim 2:2 im Tor der Borussen. Trainer Gerardo Seoane fiel es nicht schwer, seine Entscheidung zu erklären. Was in der Trainingswoche nun wichtig sein wird.

05.05.2024 , 15:28 Uhr

Link zur Paywall Werder Bremen - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Carmen Jaspersen