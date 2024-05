Borussias Personalsituation Die Chancen auf ein Omlin-Comeback sind deutlich gestiegen

Franck Honorat, Manu Koné und Jordan Siebatcheu, die beim 0:0 gegen Union Berlin allesamt in der Schlussphase ihr Comeback gefeiert hatten, konnten derweil das komplette Trainingspensum am Mittwoch mitmachen – ein wichtiger Schritt, um am Wochenende womöglich wieder eine Option von Beginn an zu sein. Joe Scally trat dagegen etwas kürzer, machte das abschließende Spiel nicht mehr mit, sondern lief locker aus – was jedoch keine Auswirkungen auf das Spiel in Bremen haben dürfte.