Dänen vor der Ablösung Welche Spitzenposition Gladbachs Schweizer kommende Saison übernehmen können

Denis Zakaria und Breel Embolo haben es geschafft. Die beiden Ex-Gladbacher, mittlerweile in Diensten der AS Monaco, waren angeschlagen in den vergangenen Wochen, wurden aber rechtzeitig fit, um von Nationaltrainer Murat Yakin in den endgültigen Kader der Schweizer „Nati“ für die Europameisterschaft in Deutschland berufen zu werden. Damit steht in Nico Elvedi nicht nur ein aktueller Borusse im Schweizer Aufgebot, sondern auch noch vier „Ehemalige“: Neben Embolo und Zakaria sind das zudem Yann Sommer und Granit Xhaka.