Verletzt ausgewechselt Borussias Torwart Jonas Omlin hat es nicht so schlimm erwischt

Wer gegen Freiburg von Anfang an im Tor steht, hängt nun davon ab, wie schnell der Heilungsprozess bei Omlin in den nächsten Tagen voranschreitet und ob Olschowsky möglicherweise wieder fit ist. „Die Sehnenverletzung am Daumen ist ganz gut abgeheilt. Es sieht danach aus, dass er im Laufe der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen kann, für Freiburg ist er dennoch fraglich“, so Farke.