Neuer Fokus, kaum noch Schweizer Gladbachs Umbruch wird sich auch in der Länderspielpause bemerkbar machen

Grant-Leon Ranos musste sich gar nicht mehr empfehlen gegen Bayer Leverkusen, die erneute Nominierung für die armenische Nationalmannschaft hatte ihn bereits am Tag zuvor erreicht. Am 8. September steht das brisante Auswärtsspiel in der Türkei an, am 11. September gastiert Kroatien in Jerewan. Danach wissen die Armenier, ob ihre gute Ausgangslage Bestand hat und die erstmalige Qualifikation für ein großes Turnier, in diesem Fall die Europameisterschaft in Deutschland nächstes Jahr, ein realistisches Szenario bleibt. Mitte Juni hatte Ranos die Armenier mit einem Doppelpack zum 4:2-Erfolg in Wales geschossen.