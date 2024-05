Saisonfinale in Stuttgart Für diese Borussen hat das letzte Spiel noch eine besondere Bedeutung

Natürlich geht es für Borussia Mönchengladbach am Samstag beim VfB Stuttgart um das bestmögliche Ergebnis, auch wenn die Abstiegsgefahr seit dem vergangenen Spieltag endgültig gebannt ist. Den letzten Eindruck nimmt das Team schließlich mit in die Sommerpause. So gilt es für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane, die Chance beim Schopfe zu packen, sollte sie sich beim bärenstarken Tabellendritten ergeben. Darüber hinaus gibt es aber einige Gladbacher Profis, für die das Saisonfinale persönlich noch eine größere Bedeutung hat.