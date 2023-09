Vor dem Darmstadt-Spiel Seoane hat Neuigkeiten zu Omlin und Cvancara

Zur Verfügung stehen auch Luca Netz und Joe Scally. Während Letzterer nach der langen Reise vom US-Team am Donnerstag zurückgekehrt ist, meldet sich Netz nach muskulären Problemen wieder zurück. „Luca war zwei Wochen komplett raus, hat jetzt aber die ganze Woche mittrainiert, ab und zu zur Belastungssteuerung etwas reduziert, doch es ist alles gutgegangen. In meinen Augen steht gesundheitlich nichts mehr im Weg, die Frage wird sein – je nach Entscheidung von uns – ob er wieder von Beginn an spielt. Joe hat nach seiner Rückkehr schon wieder mittrainiert und steht normal zur Verfügung“, sagte Seoane. Ob beide jungen Außenbahnspieler von Beginn an auflaufen, dürfte auch davon abhängen, für welches Spielsystem sich Seoane beim Aufsteiger entscheidet.