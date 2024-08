Omlin bleibt Kapitän Drei Neue in Gladbachs Mannschaftsrat – Kramer und Neuhaus degradiert

„Wir haben einen Mannschaftsrat zusammengestellt, in dem Jonas Omlin und Julian Weigl die Kapitäne sind und dem Rocco Reitz, Alassane Plea, Nico Elvedi und Tim Kleindienst angehören. Wenn Kapitän Nummer eins und Nummer zwei nicht auf dem Platz sind, entscheiden wir, wer die Aufgabe übernimmt“, sagte Seoane. Die Wahl stärkt sicherlich die Position von Omlin und Weigl in der Mannschaft. Denn Seoane setzt in der Kapitänsfrage gern auf Spieler, die in seinem Konzept sportlich eine tragende Rolle spielen, so sie fit sind.