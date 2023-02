Borussias Nummer zwei Jan Olschowsky „Ich würde mir nie anmaßen, mich mit Marc-André ter Stegen zu vergleichen“

Als Yann Sommer und die vorherige Nummer zwei Tobias Sippel ausfielen, war Olschowsky da und hinterlegte gegen den VfL Bochum (1:2) und vor allem in seinem zweiten Spiel gegen Borussia Dortmund (4:2), dass er bereit ist für höhere Aufgaben. Auch gleich die Nummer eins zu sein, hätte ihn gereizt, Borussia aber wollte ihn „nicht verheizen“, wie Virkus sagte. „Sie haben es mir auch schon Wochen vorher genauso und gut erklärt, dass sie vorhaben, eine neue Nummer eins zu holen, falls Yann geht. Aus den bekannten Gründen: Dass ein Umbruch bei uns bevorsteht und sie mich nicht verheizen wollen. Aber ich hätte auch gerne die andere Rolle angenommen, das ist normal. Wenn du als Sportler nicht so denkst, machst du was falsch. Du musst dir das natürlich auch zutrauen. Jetzt ist es so, wie es ist, und es ist auch okay so, weil es transparent kommuniziert wurde“, sagte Olschowsky.