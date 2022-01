Borussia hat Bayer im Blick : Was hinter Sommers und Kramers Trainingspause steckt

Mönchengladbach In einer langen Trainingswoche mit sechs Einheiten bereitet sich Borussia auf das Heimspiel gegen Leverkusen am Samstag vor. Obwohl einige Profis fehlen, kann Adi Hütter mit der Mannschaft einiges anpacken. Wie der Trainer die steigenden Infektionszahlen einordnet.

Als Adi Hütter über den grippalen Infekt sprach, den sich Christoph Kramer eingefangen hat, lief im Hintergrund Denis Zakaria an ihm vorbei – der Mann, der gerade eine Corona-Infektion hinter sich hat und unter Umständen schon am Samstag gegen Bayer 04 Leverkusen (18.30 Uhr) auflaufen könnte. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern wird die Entscheidung in erster Linie von Kramers Befinden abhängen, der Mittelfeldspieler zeigte am vergangenen Freitag eine starke Leistung, agiert auf und neben dem Rasen wie ein Kapitän ohne Binde. „Er ist noch leicht kränklich, hat aber kein Corona, sondern es ist so, wie es in dieser Jahreszeit auch sein darf, dass man mal verkühlt ist. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, bei ihm müssen wir von Tag zu Tag denken“, sagte Hütter.