Drei „Stützen“ fehlen so gut wie sicher Borussias Vorgeschmack auf die Zukunft in Stuttgart

Ohne Marcus Thuram und Ramy Bensebaini wird Borussia Mönchengladbach definitiv in die nächste Saison gehen. Und es wäre doch verwunderlich bis problematisch, wenn sich kein Klub fände, der für Manu Koné mindestens 30 Millionen Euro bietet und den zweitgrößten Transfererlös der Vereinsgeschichte ermöglicht. Just dieses Trio wird am Samstag das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in etwa so sicher verpassen, wie Koné im Sommer wechselt.