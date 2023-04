Kleines Erfolgserlebnis in Köln Was derzeit die Krux an Borussias „zu Null“-Spielen ist

Als Borussias Sportdirektor Roland Virkus wenige Minuten nach dem Schlusspfiff zur Gladbacher Stimmungslage nach dem 0:0 im Derby beim 1. FC Köln gefragt wurde, konnte er dies nicht in ein, zwei Sätzen beantworten. „Wenn man nur das Ergebnis kennt und nicht das Spiel gesehen hat, dann kann man mit einem 0:0 in Köln leben. Und ein ‚zu Null‘ ist auswärts immer ein gutes Ergebnis. Aber in der ersten Halbzeit haben wir keinen guten Fußball gespielt, waren nicht präzise und technisch nicht sauber. Viele Kleinigkeiten haben dazu geführt, dass wir nicht das Selbstvertrauen aufgebaut haben, das du in so einem Spiel brauchst“, sagte Virkus.