Ein Ausfall ist sicher : Peintinger muss Borussias Abwehrreihe erneut umbauen

Mönchengladbach Auch im Spiel beim VfL Bochum wird Christian Peintinger hauptverantwortlich an der Seitenlinie stehen, sein Chef Adi Hütter befindet sich noch in Corona-Quarantäne. Nun ist auch ein Spieler positiv getestet worden, der fest eingeplant war. Gladbach hat mehrere Optionen, den Ausfall zu kompensieren.

Vor der Partie gegen Hertha BSC hatte es einige gute Nachrichten für das Trainerteam um Ersatz-Chef Christian Peintinger gegeben. In Lars Stindl, Tony Jantschke, Marvin Friedrich und Stefan Lainer waren gleich vier Profis in den Kader zurückgekehrt. Da Ramy Bensebaini nach seiner Gelbsperre nun auch wieder einsatzbereit ist, sollte sich die Personallage mit Blick auf das Spiel in Bochum am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) gerade in der Defensive eigentlich noch mehr entspannen. Doch Peintinger, der auch in Bochum für den noch in der Corona-Quarantäne weilenden Adi Hütter hauptverantwortlich auf der Gladbacher Trainerbank sitzen wird, ist zu mindestens einer Änderung gegenüber dem 2:0 gegen die Hertha gezwungen.