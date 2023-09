Nur ein Tor in drei Heimspielen Die Qualität aus der Vorbereitung würde Borussias Offensive helfen

Mönchengladbach · Borussias Sturm mangelte es gerade in den Heimspielen an Durchschlagskraft und Torgefahr. Dabei hatten die Angreifer in der neu zusammengestellten Offensive während der Vorbereitung überzeugt. Was den einzelnen Spielern fehlt und wie Gladbach wieder torgefährlicher wird.

24.09.2023, 17:34 Uhr

Borussia - Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik 29 Bilder Foto: dpa/Marius Becker

In der 64. Minute des Bundesliga-Spiels der Borussen gegen RB Leipzig hatte Borussias Doppelspitze Feierabend: Franck Honorat und Jordan verließen das Feld, für sie nahmen Alassane Plea und Nathan Ngoumou die Plätze im Gladbacher Zweier-Angriff ein. Jordan hatte sich eine gute Stunde lang aufgerieben in den Zweikämpfen mit Leipzigs Verteidigern, während Honorat auch mal auf die Flügel auswich, um sich der steten Umklammerung zu entziehen. Doch viel sprang nicht dabei heraus, so war es später auch in neuer Besetzung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Borussia - Leipzig: die Fohlen in der Einzelkritik