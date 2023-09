Am Mittwochnachmittag Aus diesem Grund nahmen nur sechs Borussen am öffentlichen Training teil

„Es sind junge Spieler, die einfach noch mehr machen müssen als die anderen“, sagt Streichsbier über die speziellen Einheiten. „Wir arbeiten sowohl an den vorhandenen Stärken als auch an den Dingen, in denen die Jungs noch nicht so gut sind, sodass sie in ihren jeweiligen Profilen insgesamt besser werden“, fügt Streichsbier hinzu.