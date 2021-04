Borussias Personal-Situation : Ein Stammspieler kehrt zurück, zwei andere fehlen Rose bei 1899 Hoffenheim

Mönchengladbach Jonas Hofmann und Denis Zakaria sind fit, Christoph Kramer kehrt nach seiner Sperre zurück: Das sind die guten Nachrichten für Trainer Marco Rose vor dem Spiel bei der TSG Hoffenheim. Zwei Leistungsträger werden ihm indes fehlen.

Jonas Hofmann und Denis Zakaria , die gegen Ende der Partie gegen Eintracht Frankfurt (4:0) leicht angeschlagen das Feld verlassen hatten, konnten gleich wieder ins Training einsteigen, wie Rose während der Pressekonferenz zum Hoffenheim-Spiel erklärte. So sind Hofmann und Zakaria ebenso eine Option für die Startformation wie Christoph Kramer, der nach seiner Gelbsperre gegen Frankfurt wieder in den Kader zurückkehren wird.

Personell ist die Situation also ähnlich positiv wie die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Mit zehn Punkten aus vier Spielen hat Borussia den Anschluss an die Europapokalplätze wiederhergestellt. Mit einem Sieg in Hoffenheim soll der Druck auf den Tabellensechsten Bayer Leverkusen, der zurzeit vier Punkte Vorsprung hat, weiter erhöht werden.