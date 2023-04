Borussia-Abschiedstour Nur so kann Thuram „der Beste“ sein

Dass ausgerechnet Marcus Thuram der Held sein würde beim 2:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg, dem ersten Gladbacher Sieg nach fünf Spielen ohne Erfolgserlebnis, das hatte sich nicht zwingend abgezeichnet. Am Mittwoch gab es beim Training einen Disput mit Torwart Jonas Omlin, dem Thurams Leistung im Übungsspiel nicht gefallen hatte. Die Fans waren in den folgenden Debatten in den sozialen Netzwerken klar auf der Seite des Schweizers. Denn Thuram ist wegen seines bevorstehenden Abschieds im Sommer und den zuletzt gezeigten Leistungen bei den Fans in Ungnade gefallen, ebenso wie Ramy Bensebaini. Beiden widmeten die Anhänger vor dem Spiel laute Pfiffe und während der Partie eine wenig nette Botschaft.