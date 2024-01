Borussias Mannschaftsteile Was Gladbachs zentralen Mittelfeldspielern zu oft fehlt

Die größte positive Überraschung im ersten Saisonteil gab es für Borussia Mönchengladbach im zentralen Mittelfeld. Eigengewächs Rocco Reitz startete als Nummer fünf für diesen Mannschaftsteil in die Vorbereitung, seine Einsatzchancen schienen angesichts der Konkurrenz eher gering zu sein. In die Winterpause ging der 21-Jährige aber als unumstrittener Stammspieler, an Reitz kam Trainer Gerardo Seoane, der den Achter von Beginn an förderte, schnell nicht mehr vorbei. Eine Personalie, die hilfreich war, um nach durchwachsenen Auftaktwochen in die Spielzeit eine Systemumstellung vorzunehmen.