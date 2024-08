1:1 gegen Eintracht Hohkeppel Darum ist die Punkteteilung für die U23 sehr ärgerlich

Während die U23 sich mit einer Punkteteilung begnügen musste, erwischte die U19 einen guten Start in die neue DFB-Nachwuchsliga. Beim FC Hennef siegte sie 7:0 (3:0). Unter den Torschützen war unter anderem Kilian Sauck, der in der vorigen Woche noch am Trainingslager der Profis am Tegernsee teilgenommen hatte.