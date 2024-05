Borussias Mannschaftsteile Auf der Außenbahn ist vieles eine Frage der Grundordnung

Serie | Mönchengladbach · Im dritten Teil zu Borussias Mannschaftsteilen geht es um die Außenbahn – defensiv wie offensiv. Überzeugen konnte in Franck Honorat nur ein Flügelspieler dauerhaft. Welche Probleme es hinten gab und was sich personell in der kommenden Saison ändern könnte.

29.05.2024 , 17:05 Uhr

