Mögliches Plus im DFB-Pokal Wo Gladbach nah dran ist am FC Bayern

Es gibt eine aktuelle Bundesliga-Statistik, die an die glorreichen 70er Jahre der Borussen erinnert. Da tummelten sie sich mit dem FC Bayern stets an der Tabellenspitze. So ist es in dieser Saison, wenn es um Kopfballtore geht. Die Bayern sind Tabellenführer in diesem Klassement, 13 ihrer 73 Tore erzielten sie per Kopf. Die Gladbacher stehen mit zwölf Kopfballtoren gleich dahinter, 45 Tore haben sie insgesamt beisammen, also 27 Prozent aller Tore mit dem Kopf gemacht. Dritter ist RB Leipzig mit zehn Kopfballtoren.