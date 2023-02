Notencheck gegen Bayern Es herrscht Einigkeit, wer die besten und schwächsten Borussen waren

Wen haben die Leser besser bewertet? Nach vier Spielern in der ersten Kategorie gab es fünf in dieser. Für den größten Unterschied in der Bewertung sorgte diesmal Ko Itakura. Statt einer glatten 3 verteilten die Leser mit einem Schnitt von 2,38 eine 2-. Von uns hatte es Abzüge gegeben für das Stellungsspiel beim ersten Gegentor. Ähnlich sah es aus bei Jonas Omlin, der weder viel entschärfen musste noch etwas falsch machte. Der Schweizer vermittelt den Leuten offenbar ein gutes Gefühl im Tor, für ihn ging es von einer 3 ebenfalls hoch auf eine 2- (2,48).