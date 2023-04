Notencheck Nicht nur bei Bensebaini und Thuram gehen die Meinungen auseinander

Insgesamt kamen Gladbachs Profis bei den Fans etwas besser weg, die Durchschnittsnote betrug 3,28. Wir hatten am Sonntagnachmittag im Schnitt eine 3,46 vergeben. Völlige Einigkeit herrschte indes bei der Suche nach dem besten Borussen gegen Wolfsburg: Wie schon beim 0:0 in Köln war dies Torwart Jonas Omlin, diesmal allerdings mit der Besonderheit, dass der Schweizer wie bei uns auch bei den Fans auf eine glatte 2 kam. Ähnlich einhellig war die Meinung nur noch bei Christoph Kramer und Nico Elvedi. Der Innenverteidiger gehörte zu den besten Feldspielern am vergangenen Sonntag.