Borussias Halbjahres-Zeugnis Zwei Aufsteiger sind auch Gladbachs Klassenbeste im ersten Saisonteil

Ganz abgeschlossen ist die Hinrunde in der laufenden Saison noch nicht, am 14. Januar hat Borussia mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart noch die letzte Partie der ersten Saisonhälfte zu bestreiten. Trotzdem ist die kurze Winterpause der geeignete Zeitpunkt für das Halbjahres-Zeugnis der Borussen, ausgestellt anhand der Benotungen, die wir in den ersten 16 Bundesligapartien vergeben haben. Sie zeigen, dass viele Spieler für das zweite Halbjahr noch Luft nach oben haben. Wer bislang überzeugt und wer eher enttäuscht hat. Und was ansonsten aufgefallen ist.