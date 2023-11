Trainingsauftakt Gladbach mit positiven Personal-Nachrichten in BVB-Woche gestartet

Mönchengladbach · Zwar hatte Gerardo Seoane aufgrund der Länderspiele am Montag noch längst nicht alle Profis zur Verfügung, dafür konnte er drei Trainingsrückkehrer begrüßen. Vor allem zwei von ihnen dürften am Wochenende in Dortmund eine Rolle spielen. Ko Itakura macht ebenfalls Fortschritte.

20.11.2023 , 16:03 Uhr

