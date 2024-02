Fingerspitzengefühl gefragt Wie Seoane die unerwartete Torhüter-Situation bei Borussia moderiert

Das liegt vor allem daran, dass Nicolas seinen Trainer in den vergangenen Monaten so überzeugt hat, dass bei dem Thema eines möglichen Torwart-Wechsels keine Eile herrscht. Nicolas belegt mit einer Paradenquote von 70,5 Prozent mittlerweile Platz vier unter den Stammtorhütern der Liga – eine Entwicklung, die so nicht zu erwarten war und die Borussia eine ernste Konkurrenzsituation auf der Torhüter-Position beschert, auch deshalb spricht Seaone Omlin in der Öffentlichkeit keine Einsatzgarantie mehr aus, anders als noch vor einigen Wochen. „Wenn Jonas wieder bei 100 Prozent und voll der Alte ist, wird es die Rochade geben“, hatte Seoane im Januar gesagt. So deutlich klingt das nun nicht mehr.