Als Omlin-Vertreter Nicolas befeuert Borussias Torwartfrage

Spätestens als Omar Marmoush in der 80. Minute Ko Itakura austanzte und gekonnt mit einem Schuss unter die Latte abschloss, dürfte Moritz Nicolas geahnt haben, dass es so laufen würde wie vor gut einem Jahr. Damals, im August 2023, hatte der Keeper erstmals für Borussia in der Bundesliga im Tor gestanden – und kassierte am dritten Spieltag kurz vor Schluss das 1:2 gegen Bayern München.