Elvedi schon zurück Wann es wieder voll wird auf dem Trainingsplatz in Gladbach

Wenn die Rote Karte eine positive Folge hatte, dann die, dass Elvedi vorzeitig nach Gladbach zurückkehren konnte, weil er im zweiten Spiel der Schweiz gegen Spanien gesperrt war. So stand der Innenverteidiger am Montag schon wieder auf dem Trainingsplatz bei Borussia – genau wie die zwölf Feldspieler und zwei Torhüter, die die Einheiten in der Vorwoche bestritten hatten. Die ungerade Teilnehmerzahl sorgte dafür, dass in einer Anfangsübung Ex-Profi Tony Jantschke, nun für die Talente zuständig, den Partner von Stefan Lainer geben musste.