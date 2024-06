Borussen vor Turnierstart im Duell Elvedi patzt bei EM-Generalprobe gegen Österreich

Max Wöber musste sich am Samstag gedulden, Österreichs Trainer Ralf Rangnick brachte ihn in der 67. Minute in die Partie. Linksfuß Wöber konkurriert in der Innenverteidigung unter anderem mit Philipp Lienhart (SC Freiburg) und Kevin Danso (RC Lens). Rangnick schätzt am Gladbacher, dass er ihn auch als Linksverteidiger aufbieten kann, Wöber dürfte also bei der EM auf seine Einsatzzeiten kommen.