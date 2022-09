Vorbereitung auf Leipzig : Zwei Borussia-Verteidiger zurück im Mannschaftstraining

Mönchengladbach 21 Feldspieler und drei Torhüter haben Borussias Trainer Daniel Farke zum Auftakt der Vorbereitung auf das Spiel gegen RB Leipzig zur Verfügung gestanden – darunter auch zwei Verteidiger, die jüngst in Freiburg noch gefehlt hatten. Dafür gab es schlechte Nachrichten von einem Torhüter.

Gleich nach dem Trainingsende erkundigte sich Daniel Farke bei Conor Noß nach dem Befinden. Der Mittelfeldspieler war in der letzten Aktion des Trainingsspiels umgeknickt. Weitere schlechte Nachrichten konnte Farke nicht gebrauchen, nachdem es am Wochenende Florian Neuhaus und Ko Itakura derart erwischt hatte, dass beide Stammspieler im laufenden Kalenderjahr nicht mehr für Borussia werden auflaufen können.

„Wenn zwei Spieler dieser Kategorie ausfallen, ist das alles andere als schön. Aber wir müssen es akzeptieren. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie auch mal zwei Tage down sein dürfen. Doch dann wird wieder angegriffen und gut gearbeitet in der Reha“, sagte Farke, der zum Auftakt der kurzen Trainingswoche vor dem Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) 21 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung hatte – allerdings nicht Tobias Sippel . Der Ersatztorwart war am Dienstag laut Farke im privaten Umfeld auf seine Schulter gefallen.

„Wir sind noch dabei, das abzuklären, was passiert ist und wie schlimm es ist. Es sieht nicht so aus, als ob er uns am Wochenende zur Verfügung steht“, sagte Farke, für den es am Mittwochnachmittag aber auch gute Nachrichten gab: Denn in Nico Elvedi und Tony Jantschke kehrten zwei Abwehrspieler ins Mannschaftstraining zurück, die beim 0:0 in Freiburg gefehlt hatten. Beide machten auch das komplette knapp zweistündige Programm mit.